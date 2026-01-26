Muğla'da Yapay Zeka ve Bilişim Kış Kampı Başladı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık’ın 2026 yılını Gençlik Yılı ilan etmesi kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Yapay Zeka ve Bilişim Kış Kampının açılış programı gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gençleri bir araya getiren kamp, teknoloji ve yapay zeka odaklı içeriğiyle öne çıkıyor.

Açılış ve kampın hedefleri

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bu yıl 10’uncusu düzenlenen kampın Muğla’da olmasından duydukları onuru vurguladı.

"Türkiye’nin en vizyoner ve en heyecan verici kış kamplarından biri olan Yapay Zeka ve Bilişim Kampı için bir aradayız. Bu kamp yalnızca kod yazmayı ya da bilişim teknolojilerini öğrenmekten ibaret değil, aynı zamanda yenilikçi fikirler üreteceğiniz ve geleceğin dünyasını şekillendirecek bireyler olma yolunda önemli kazanımlar elde edeceğiniz bir gelişim yolculuğudur. Kamp süresince alanında uzman eğitmenlerle bir araya gelerek akademik birikiminizi artıracak, takım çalışmalarıyla projeler geliştirerek sınırlarınızı zorlayacaksınız. Bunun yanında çevre ve gönüllülük faaliyetleri, şehitlik ve şehit aileleri ziyaretleri, geleneksel oyunlar, sportif ve bilgi yarışmaları, konserler, sinema geceleri ile Muğla’nın tarihi, kültürel ve turistik değerlerini yakından tanıma fırsatı bulacaksınız"

Vali Akbıyık: "6 bini aşkın başvuru gurur kaynağı"

Vali Dr. İdris Akbıyık, kampın Muğla’da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek kampa gösterilen ilgiyi şöyle paylaştı:

"Muğla’mız için yapılan 6 bini aşkın başvuru, ilimize ve kampımıza gösterilen yoğun ilginin en somut göstergesidir. Bu kamp yalnızca akademik eğitimlerle sınırlı değil; sabah sporları, şehitlik ziyareti, çevre farkındalığı etkinlikleri ve kültürel gezilerle desteklenen çok yönlü bir program sunuyor. Gençlerimizin kendilerini ve potansiyellerini keşfetmelerine imkân sunan bu faaliyetler, güçlü bir sosyal çevreyle kalıcı gönül bağlarının oluşmasına da vesile olmaktadır. Yapay zeka, bilişim ve veri bilimi çağımızın ve geleceğin belirleyici alanlarıdır. Bu alanlarda donanımlı gençler yetişmesi, ülkemizin rekabet gücü ve kalkınması açısından büyük önem taşımaktadır"

Bakan Yardımcısı Ersöz: Yeni dönemin adı yapay zeka

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz yapay zekanın çağımızdaki dönüştürücü rolüne dikkati çekti ve katılımcılara şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kamplar kardeşlik ve dostluk iklimi içinde, mesleki gelişimi önceleyen, şehirlerin birbirini tanımasını amaçlayan çok yönlü organizasyonlardır. Bugün burada, çağımızın en önemli konularından biri olan yapay zeka ve bilişimi tartışacaksınız. İçinden geçtiğimiz dönem bir devrim dönemidir. Tarım devrimi, sanayi devrimi ve bilgi toplumundan sonra şimdi yapay zeka çağını yaşıyoruz. Bu süreci yakalamak değil, yönetmek zorundayız. Yapay zeka yalnızca teknolojik değil; düşünme, öğrenme ve toplumsal yaşam biçimlerimizi değiştiren bir dönüşümdür"

Erşöz ayrıca dünyadaki gelişmelere değinerek Türkiye'nin adımlarını anlattı:

"Türkiye, 2021 yılında Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’ni hazırladı. Bu alanda insan kaynağını artırmaya, kamuda veri altyapısını güçlendirmeye ve üniversitelerde yapay zeka odaklı bölümleri yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Gençlerin projelerini hayata geçirebilecekleri güçlü teknolojik altyapıların oluşturulması da önceliklerimiz arasında"

Gençler için teknoloji ve kültür bir arada

Yapay Zeka ve Bilişim Kış Kampı, teknik eğitimlerin yanı sıra sosyal, kültürel ve gönüllülük faaliyetleriyle gençlere çok yönlü bir deneyim sunuyor. Katılımcılar, alanında uzman eğitmenlerle çalışarak yapay zeka, bilişim ve veri bilimi alanlarında bilgi ve becerilerini geliştirecek; aynı zamanda Muğla’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı bulacak.

