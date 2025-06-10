Muğla'daki Bıçaklı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga, kan donduran bir olayla sonuçlandı. Terzialiler Mahallesi 160 Sokak'taki 4 katlı Salar Apartmanı'nda misafir olarak bulunan K.U. ile aile üyeleri Menderes A., eşi Nesrin A. ve çocukları Kıvanç A. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.U., ailenin bireylerine bıçakla saldırarak ağır yaraladı. Olayın hemen ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri derhal olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ne yazık ki Menderes A. ve oğlu Kıvanç A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Nesrin A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kavganın ardından olay yerinden kaçan K.U., Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa bir süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden baba ve oğulun cenazeleri, olay sonrası yapılan incelemelerin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ederken, mahalledeki sakinler yaşanan olayı şoke edici bulduklarını ifade ettiler.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.