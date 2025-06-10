Muğla'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını, etkili müdahale ile kontrol altına alındı. Çakırlar Mahallesi İncekemer mevkisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın başladı.

İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları, yanı sıra itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarında büyük bir özveri gösteren ekipler, alevlere zamanında müdahale ederek yangını söndürmeyi başardı.

Yangın sonucunda 2 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yetkililer, yangının nedenini araştırmaya devam ediyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.