Muğla'daki Zeytinliğe Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla Fethiye'de Yangın Panic Yaratmadı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Karaçulha Mahallesi Mut Deresi Caddesi'nde bir evin odunluğunda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek zeytinlik alanına sıçradı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, rüzgar koşulları alevlerin yayılmasına neden oldu.

İtfaiye ve Polis Ekipleri Hızla Olay Yerinde

Olayın hemen ardından itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına, ev sahipleri de kendi imkanlarıyla katılarak destek verdi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki diğer evlere zarar vermeden kontrol altına alındı.

Yangının Nedenleri Araştırılıyor

Yangının çıktığı odunluğun etrafındaki zeytinlikte oluşturduğu hasar henüz netleşmedi. Yetkililer, yangının çıkış sebebini araştırmaya devam ediyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde odunlukta çıkan ve zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü. Söndürme çalışmalarına hane sakinleri de kendi imkanlarıyla destek verdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde odunlukta çıkan ve zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü. Söndürme çalışmalarına hane sakinleri de kendi imkanlarıyla destek verdi.