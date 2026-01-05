DOLAR
Muğla EAH Başhekimi Prof. Dr. Acar: Günlük 6 bin 500 Poliklinik Hizmeti

Prof. Dr. Ethem Acar, Muğla EAH'de günlük 6 bin-6 bin 500 poliklinik hizmeti ve otopark için bin 500-2 bin araç kapasiteli proje açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 17:34
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 17:50
Muğla EAH Başhekimi Prof. Dr. Ethem Acar: Görevde 6 aylık değerlendirme

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi (MEAH) Başhekimi Prof. Dr. Ethem Acar, göreve başladıktan sonraki 6 aylık dönemi değerlendirdi. Acar, hastanede 3 bin 500 personel ile günlük en az 6 bin 500 poliklinik hizmeti sunduklarını ve dolaylı yollardan 15-20 bin vatandaş ile temas kurduklarını açıkladı.

2025 verileri: Hasta yoğunluğu ve hizmet rakamları

Başhekim Acar, kurumun kapasitesine ve 2025 yılı hizmet rakamlarına ilişkin şu verileri paylaştı: Hastanede 670 yatak kapasitesi ve 3 bin personel bulunuyor. 2025 yılı içinde 254 bin acil başvurusu, 1 milyon 700 bin hasta başvurusu (Poliklinik + Acil), 51 bin ameliyat, 6 bin yatan hasta ve 6 bin 200 yoğun bakım hastasına hizmet verildi.

Başhekim Acar, "Günlük 6 bin-6 bin 500 poliklinik, 700 acil başvurusu, 780 yatan hasta olmak üzere toplam 15 bin ila 20 bin vatandaşa direk temas ediyoruz" dedi.

6 ayda yapılan iyileştirmeler

Acar, son 6 ayda acil servis ve hasta akışında önemli düzenlemeler yapıldığını belirtti. Yapılan başlıca iyileştirmeler şunlar:

- Yatak kapasitesi artırıldı, yatış bekleyen hasta sayısı ortalama 10’un altına indirildi.

- Acil bekleme süresi ortalama 2 güne düşürüldü.

- Acil çevresindeki otoparkın giriş-çıkış noktaları revize edilerek yoğun saatlerde trafik sıkışıklığı büyük ölçüde giderildi.

- Lokal ameliyathane, anjiyografi ve endoskopi birimlerinde mesai saatleri akşam 20.00’ye kadar uzatıldı; 2 yeni ameliyathane salonu aktifleştirildi ve plastik cerrahiye yeni bir lokal ameliyathane kazandırıldı.

- Poliklinik kapasitesi hekimlerle birebir görüşmeler ve mekân dönüşümleriyle artırıldı; uygun görülen alanlar tadilatla polikliniğe çevrildi ve 5 yeni poliklinik hizmete açıldı. Ayrıca MHRS sayıları binin altına düşürüldü.

Otopark sorununun çözümü ve iletişim hattı

Hastanenin en önemli sorunlarından biri olan otopark konusunda Acar yeni bir proje başlattıklarını duyurdu. "Hastanenin büyük sorunlarından biri olan otopark sorununa yönelik yeni bir proje başlattık. Bin 500 ila 2 bin araç kapasiteli yeni otopark alanı ve ring servis uygulamasıyla sorunun kısa sürede çözüleceğini ümit ediyorum" dedi.

Ayrıca vatandaşların doğrudan başhekimliğe ulaşabildiği bir WhatsApp iletişim hattı kurulduğunu belirten Acar, "Hastalar problemlerini doğrudan iletebilmekte, 1 saat içinde çözüm üretilmektedir" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

