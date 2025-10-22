Muğla Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Fethiye Karaçulha'da düzenlenen operasyonda 2’si silahlı 5 şüpheli gözaltına alındı; 1 polis yaralandı, zanlılar adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 19:19
Muğla'nın Fethiye ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda polise ateş açan 2 şüpheli ile onlara yardım ettiği belirlenen 3 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Operasyon ve çatışma

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik çalışması kapsamında Karaçulha Mahallesi’ndeki bir apartmana operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında şüphelilerce ekiplere ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu bir polis memuru ayağından yaralandı ve olay yerinde müdahale edildi. İlk anda bir şüpheli polis ekiplerince yakalandı; apartmana kaçan ve gizlenen diğer silahlı şüphelinin yakalanması için bölgeye Polis Özel Harekat timi sevk edildi.

Yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından kaçan diğer şüpheli de etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Şüphelilerin hukuki durumu

Yapılan incelemede şüpheli A.K'nin 20 yıl, V.A'nın ise 27 yıl 4 ay 7 gün "kasten öldürme" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. İki şüphelinin ifadeleri ve teknik takip sonucunda, onlara yardım ettiği belirlenen 3 kişi daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Yaralanan polis memuru

Olayda ayağından yaralanan polis memurunun tedavisi yapıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek taburcu edildi.

