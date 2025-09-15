Muğla İztuzu'nda "Atlas"ın Yavruları Denizle Buluştu

Muğla Ortaca İztuzu'nda ön ayağı olmayan dişi kaplumbağa "Atlas"ın, gönüllülerin kazdığı yuvadaki yavruları 60 gün sonra denize ulaştı.

Gönüllülerin hazırladığı yuva sayesinde yavrular güvenle denize ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü desteğiyle, DEKAMER işbirliğinde İztuzu Sahili'nde caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası türlerinin popülasyon izleme ve koruma faaliyetleri devam ediyor.

Yaklaşık 2 ay önce kumsala çıkan bir dişi kaplumbağanın yuva kazarken zorlandığını fark eden DEKAMER alan sorumlusu Birol Çakıroğlu ve ekip arkadaşları müdahale etti. Yapılan incelemede, ön yüzgeçlerindeki markadan bu kaplumbağanın 2021'de merkezde tedavi gördükten sonra arka ayağı ampute edilerek denize bırakılan "Atlas" olduğu tespit edildi.

Ekipler, kaplumbağanın yumurta bırakması için kazacağı yaklaşık 60 santimlik çukuru sahadaki gönüllüler tarafından hazırladı ve "Atlas" yumurtalarını bıraktı. O anlar kayıt altına alındı; kuluçka süresinin ardından yavruların çıkışı da izlendi. Yuvadan çıkan yavrular, görevlilerin gözetiminde güvenle denize ulaştırıldı.

Birol Çakıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır DEKAMER'de gönüllü olarak yer aldığını ve unutulmaz anlar yaşadığını söyledi. Çakıroğlu, kaplumbağaların yuva kazarken arka ayaklarını kürek gibi kullandığını belirterek, "Ancak bu dostumuz sol arka ayağını kaybetmiş. Yuva kazmakta zorlandığı için yardımcı olup yumurtalarını bırakmasını sağladık. 60 günün sonunda da yavrularının çıkıp denize ulaştığına şahitlik etmek tarifsiz bir mutluluk oldu." dedi.

Çakıroğlu, kaplumbağaların insanlara alışık canlılar olmadığını vurgulayarak, "Bu olay gerektiğinde canlıların insanlar arasında nasıl pozitif ilişki kurulabileceğine dair çok olumlu bir örnek oldu." ifadesini kullandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde ayaklarından birisi olmadığı için yuvasını gönüllülerin kazdığı deniz kaplumbağasının yavruları denizle buluştu.

