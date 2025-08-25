DOLAR
Muğla Köyceğiz'de Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu: 2 Tutuklu

Köyceğiz'de düzenlenen operasyonda 3 zanlıdan 2'si tutuklandı; ev ve serada 5 bin 126 kök kenevir, ruhsatsız silah ve tarihi eser ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 21:14
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 21:14
Operasyon ve adli süreç

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Karaçam Mahallesi'nde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan zanlıların işlemleri tamamlandı. Jandarmanın ihbar üzerine gerçekleştirdiği müdahale sonrası toplam 3 zanlı hakkında işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ö. ve A.Ö., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilenler

Operasyon kapsamında A.Ö.'ye ait ev ve serada yapılan aramalarda; 5 bin 126 kök kenevir, bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 tarihi eser niteliğinde obje ve 122 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

