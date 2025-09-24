Muğla Marmaris açıklarında 'Diamond 2' teknede 210 kg esrar ele geçirildi

Muğla’nın Marmaris açıklarında 'Diamond 2' adlı teknede 210 kilogram esrar ele geçirildi

Operasyon ve soruşturma

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ile Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında 'Diamond 2' adlı tekneyi durdurdu.

Teknede yapılan aramada toplam 210 kilogram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak teknede bulunan S.B. (57) ile M.S. (23) gözaltına alındı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.