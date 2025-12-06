Muğla Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 10 Tutuklama
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ilde eş zamanlı operasyon
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Muğla merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, göçmen kaçakçılığına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin katıldığı operasyonda, Gaziantep, Bursa, Balıkesir, İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Rize illerinde eş zamanlı işlemler yapıldı.
Operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece 10 kişi tutuklandı, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve diğer şüpheliler salıverildi.
Ayrıca, operasyon kapsamında tespit edilen 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
