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Muğla Milas'ta Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Milas'ta meydana gelen orman yangınına hem karadan hem havadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 10:31
Muğla Milas'ta Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Muğla'nın Milas İlçesinde Orman Yangını Çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde, Akgedik Barajı çevresinde başlayan orman yangınına ékiplerle müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Müdahale Ekipleri Bölgeye Sevk Edildi

Yangının başladığı ihbarının ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğüna bağlı ekipler, yangın bölgesine yönlendirildi. Havadan ve karadan gerçekleştirilen tatbikatlarla, yangını kontrol altına alma çabaları sürüyor.

Hava Koşullarının Yangın Üzerindeki Etkisi

Yangınla ilgili gelişmeler yakından takip edilmektedir. Ekiplere destek amaçlı ilave kaynaklar ve ekipmanlar da bölgeye gönderilmektedir.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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