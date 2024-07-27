Muğla Milas'ta Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Muğla'nın Milas İlçesinde Orman Yangını Çıktı
Muğla'nın Milas ilçesinde, Akgedik Barajı çevresinde başlayan orman yangınına ékiplerle müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Müdahale Ekipleri Bölgeye Sevk Edildi
Yangının başladığı ihbarının ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğüna bağlı ekipler, yangın bölgesine yönlendirildi. Havadan ve karadan gerçekleştirilen tatbikatlarla, yangını kontrol altına alma çabaları sürüyor.
Hava Koşullarının Yangın Üzerindeki Etkisi
Yangınla ilgili gelişmeler yakından takip edilmektedir. Ekiplere destek amaçlı ilave kaynaklar ve ekipmanlar da bölgeye gönderilmektedir.
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.