Muğla'nın Milas İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen orman yangını, yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın, Akgedik Barajı bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Yangının Boyutu ve Müdahale Süreci

Yangın sonucunda yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla sevk edildi. Yangına müdahale için 5 helikopter, 6 uçak, 15 arazöz ve 50 yangın söndürme personeli ile birlikte kapsamlı bir operasyon başlatıldı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları halen sürmekte. Uzmanlar, ormanlık alanlardaki yangın riskinin azalması için halkı bilinçlendirmeye devam ediyor.