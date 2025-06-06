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Muğla Sahillerinde Kurban Bayramı Yoğunluğu

Muğla'nın Bodrum, Ula, Marmaris ve Fethiye sahillerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 15:33
Muğla Sahillerinde Kurban Bayramı Yoğunluğu

Muğla'da Bayram Tatili Hareketliliği

Kurban Bayramı dolayısıyla Muğla'nın Bodrum, Ula, Marmaris ve Fethiye gibi önemli turizm merkezleri, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Plajlarda gözlemlenen yoğunluk, tatilcilerin deniz ve güneş keyfi ile dolup taşan sahil kesimlerinin canlılığını artırdı.

Sıcak Hava ve Su Sporları

Hava sıcaklığının 30 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece ölçüldüğü Muğla'da, tatilciler serinlemek için plajda kalabalık oluşturdu. Bodrum'un Yahşi, Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Torba sahillerindeki tatilciler, sıcak havada deniz keyfi yapmanın yanı sıra sahildeki kafe ve restoranlarda da zaman geçirdi.

Akyaka'nın Sakin İklimi

Ula'nın Sakin Kent unvanına sahip Akyaka Mahallesi, özellikle yakın illerden gelen tatilcilerin dikkatini çekti. Burada halk plajında serinlemek için sık sık denize girenler, günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi'nin güzelliklerini keşfetmeyi de tercih etti. Ayrıca bazı tatilciler, kano ve rüzgar sörfü yaparak adrenalin dolu anlar yaşadı.

Marmaris ve Fethiye'deki Yoğunluk

Marmaris'te Uzunyalı, İçmeler, Turunç plajları ile Orhaniye Kız Kumu Plajı, tatilcilerin favori durakları arasında yer aldı. Bu plajlarda güneşlenen ve denize giren tatilciler, su sporları istasyonlarında da heyecan dolu anlar yaşadı.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu Plajı, ayrıca Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı da tatil rotasında öne çıktı.

Trafik Denetimleri Hava Destekli Yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Ula-Menteşe ve Gökova-Marmaris kara yollarında kural ihlali yapan sürücüleri havadan denetleyerek, bölgedeki kara ekiplerine bildirdi. Uygulama noktalarında yapılan denetimlerde kural ihlali tespit edilen sürücülere cezai süreç başlatıldı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Muğla'nın Bodrum, Ula, Marmaris ve Fethiye gibi önemli turizm...

Kurban Bayramı dolayısıyla Muğla'nın Bodrum, Ula, Marmaris ve Fethiye gibi önemli turizm merkezlerine gelen turistler, plajlarda yoğunluk oluşturdu. Bodrum'da turistik tesislerin bulunduğu sahil kesimlerinde tatilciler, plajlardaki hareketliliği artırdı. Yahşi, Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Torba sahillerinde yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı dolayısıyla Muğla'nın Bodrum, Ula, Marmaris ve Fethiye gibi önemli turizm...

Kurban Bayramı dolayısıyla Muğla'nın Bodrum, Ula, Marmaris ve Fethiye gibi önemli turizm merkezlerine gelen turistler, plajlarda yoğunluk oluşturdu. Bodrum'da turistik tesislerin bulunduğu sahil kesimlerinde tatilciler, plajlardaki hareketliliği artırdı. Yahşi, Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Torba sahillerinde yoğunluk oluştu.

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