Muğla Seydikemer'de Muhtar B.G. Atatürk'e Hakaretten Gözaltına Alındı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sosyal medyada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği belirlenen muhtar B.G., yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 16:49
Muğla Seydikemer'de muhtar gözaltına alındı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sosyal medyada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği belirlenen muhtar B.G gözaltına alındı.

Soruşturma ve gözaltı

Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Atatürk'e hakaret ettiği tespit edilen muhtar B.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüpheli, "Atatürk'e hakaret" suçlamasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Zanlının ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

