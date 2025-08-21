DOLAR
Muğla Seydikemer'de orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Kabaağaç Mahallesi'nde çıkan orman yangını, yoğun müdahale ile yerleşimlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 19:52
Güncelleme 2 — Müdahale yoğunluğu ve son durum

Kabaağaç Mahallesi'nde yerleşim yerleri yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye hızla sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki yerleşimlere zarar vermeden kontrol altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 helikopter, 6 uçak, 38 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer, 100'ün üzerinde orman işçisi ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan eş zamanlı müdahalesi yangının yayılmasını engelledi.

Bölgede şu an soğutma çalışması başlatıldı ve yetkililer yangının kontrol altında olduğunu bildirdi. Ekipler, olası alevlenmelere karşı sahada teyakkuz haline devam ediyor.

