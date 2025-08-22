DOLAR
Muğla Seydikemer'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin iki motosiklete çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 12:13
Kaza ve ilk müdahale

Sarıyer Mahallesi’nde meydana gelen kazada, M.K. yönetimindeki 48 FR 671 plakalı otomobil, Abdullah Doğan idaresindeki 48 GM 714 plakalı motosiklet ile H.D. yönetimindeki 48 GY 893 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpışma sonucu motosiklet sürücüleri ve otomobilde yolcu olarak bulunan H.K. yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan müdahalenin ardından yaralılar, Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Abdullah Doğan (69), hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili ihbarı alan 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazayla ilgili olarak otomobil sürücüsü M.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

