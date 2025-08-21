DOLAR
Muğla Seydikemer Kabaağaç'ta Orman Yangını — 7 Helikopterle Müdahale

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Kabaağaç Mahallesi'nde orman yangını çıktı; 7 helikopter, 6 uçak, 38 arazöz ve 100'ün üzerinde işçi müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:34
Muğla Seydikemer Kabaağaç'ta orman yangını

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Kabaağaç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı ve ekipler hızla bölgeye yönlendirildi.

Müdahale çalışmaları

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 helikopter, 6 uçak, 38 arazöz, 12 su ikmal aracı, 5 dozer, 100'ün üzerinde orman işçisi ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek müdahale ediliyor.

Saha durumu ve hedefler

Ekipler yangını havadan ve karadan kontrol altına almaya çalışıyor. Müdahale ekipleri, alevlerin yakındaki yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcıyor.

