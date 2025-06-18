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Muğla Valisi Akbıyık'tan Marmaris'teki Eğlence Mekanlarına İlişkin Açıklamalar

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medyada yayılan yanıltıcı görüntülerle kamuoyunun yanıltıldığını belirtti. Denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 14:07
Muğla Valisi Akbıyık'tan Marmaris'teki Eğlence Mekanlarına İlişkin Açıklamalar

Muğla Valisi Akbıyık'tan Önemli Açıklamalar

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris ilçesindeki eğlence mekanlarına dair son günlerde sosyal medyada paylaşılan çoğu görüntünün geçmiş yıllara ait olduğunu ifade etti. Vali Akbıyık, basın toplantısında, "Bu yolla kamuoyu yanıltılmakta, haksız yere güvenlik güçlerimiz ve kurumlarımız yıpratılmaya çalışılmaktadır." dedi.

Denetimler Sürdürülecek

Akbıyık, Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Marmaris turizmini hedef alan yanıltıcı görüntülerle ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hissettiklerini belirtti. Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, umuma açık eğlence ve yeme-içme işletmelerine yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Denetimlerin, KGYS kameraları ile izlenip, bölgede özel görevlendirilen amirler ve ekiplerle sağlandığını kaydeden Akbıyık, bu denetimlerin Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu (PVSK) Madde 8/F kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu maddeye göre, çevreyi rahatsız eden işletmelerin faaliyetten men edilebileceğini belirtti.

İşletmelere Uygulanan Cezalar

Akbıyık, 2025 yılında yapılan denetimlerde toplamda 27 işletmeye 39 işlem yapıldığını, 16 işletmenin kapatıldığını aktardı. Denetimlerde, volkan (meşale) kullanımı ve hanutçuluk gibi nedenlerle çeşitli işletmelere cezai işlemlerin uygulandığını dile getirdi.

Misafirlerin Huzuru Öncelik

"Misafirlerimizin huzur içinde tatil yapmalarını sağlamak en temel önceliğimizdir," diyen Vali Akbıyık, turizm sezonuna yönelik alınan önlemler hakkında da bilgiler verdi. Gece saatlerinde iş yeri kapatma saatlerinin düzenlendiğini ve işletmelere öncelikle uyarı yapıldıktan sonra cezai işlemlere geçildiğini vurguladı.

Denetimler Sürdürülecek

Akbıyık, 2024 yılı içinde de 72 ayrı işletmeye 110 idari işlem uygulandığını, turizmi olumsuz etkileyen her türlü görüntü ve uygulama karşısında müsamaha göstermeyeceklerini belirtti. Muğla’nın marka değerine zarar verebilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla ilgili denetimlerin aralıksız süreceğini dile getirdi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında...

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Marmaris ilçesindeki eğlence yerleriyle ilgili son dönemde sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında...

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Marmaris ilçesindeki eğlence yerleriyle ilgili son dönemde sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

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