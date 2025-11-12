Muğla Valisi Akbıyık'tan Şehit Emrah Kuran İçin Taziye Mesajı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 kargo uçağında şehit olan Milaslı Astsubay Emrah Kuran için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 09:15
Vali Akbıyık, şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Azerbaycan’dan ülkemize dönüşü sırasında Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağı kazasında şehit olanlar arasında Milas Ekinambarı Mahallesinden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran’ın da bulunduğunu derin bir üzüntüyle öğrendiğini bildirdi.

Vali Akbıyık mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan’dan ülkemize dönüşü sırasında Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehadete eren kahraman Mehmetçiklerimizin arasında Milas Ekinambarı mahallemizden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran’ın da olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Milas ilçemiz Ekinambarı mahallemizden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran’a Allah’tan rahmet, ailesine, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Milaslı ve Muğlalı hemşehrilerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Aziz şehidimizin ruhu şâd, makamı âli olsun"

Vali Akbıyık, şehit Emrah Kuran’a Allah’tan rahmet dileyerek, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve tüm hemşehrilere başsağlığı temennisinde bulundu.

