Muğla ve Çin'in Leshan Kenti Kardeş Şehir Oldu

Muğla ile Leshan Kenti Arasında Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı

Muğla ile Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Leshan kenti arasında kardeş şehir işbirliği protokolü imzalandı. Tören, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirildi.

Protokol İmzaları Atıldı

İki şehir arasındaki protokol, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Leshan Kenti Yönetim Komitesi İletişim Dairesi Genel Müdürü Guo Jie tarafından imzalandı.

İşbirlikleri ve Hedefler

Protokole göre, Muğla ve Leshan arasında özellikle turizm, kültürel etkileşim ve yatırım alanlarında işbirlikleri kurulması planlanıyor. İki kentin turizm sektöründe ortak projeler geliştirmesi, karşılıklı turist akışının artırılması ve ekonomik büyümeye katkı sağlanması hedefleniyor.

Başkan Aras'tan Açıklamalar

Törende konuşan Ahmet Aras, bu protokolün iki şehir arasındaki güçlü dostluğun ilk adımı olduğunu vurguladı. Aras, Muğla'nın Türkiye'nin dünya ile bağlantısını kurma noktasında büyük bir rol oynadığını belirterek, uluslararası ilişkileri geliştirmek ve dünya barışına katkıda bulunmak için çalıştıklarını ifade etti.

Guo Jie'den Muğla'ya Övgü

Guo Jie, Muğla'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, iki şehir arasındaki kardeşlik anlaşmasının uzun yıllar boyunca devam etmesini temenni etti.

Muğla ile Çin'in Leshan kenti arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Muğla Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen törende Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sichuan eyaletine bağlı Leshan kenti ile kardeş şehir işbirliği protokolü imzalandı. Protokolü Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Leshan Kenti Yönetim Komitesi İletişim Dairesi Genel Müdürü Guo Jie imzaladı.

Muğla ile Çin'in Leshan kenti arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Muğla Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen törende Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sichuan eyaletine bağlı Leshan kenti ile kardeş şehir işbirliği protokolü imzalandı. Protokolü Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Leshan Kenti Yönetim Komitesi İletişim Dairesi Genel Müdürü Guo Jie imzaladı.