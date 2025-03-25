Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Muğla ve Nevşehir’den Acil Personel Alım İlanı: Kaçırmayın!

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri, iş arayanlar için büyük fırsatlar sunuyor. İŞKUR üzerinden yapılacak personel alımları kapsamında, Marmaris Belediyesi KPSS şartı aramadan 10 temizlik personeli alacağını duyururken, Nevşehir Belediyesi ise 6 kişilik sıhhi tesisatçı kadrosu açtı. Alımlarla ilgili tüm detaylar ve başvuru koşulları merakla bekleniyor.

Marmaris Belediyesi KPSS'siz Temizlik Personeli Alımı

Marmaris'te yaşayan veya burada çalışmayı hedefleyenler için KPSS şartı olmadan temizlik işçisi alımı yapılıyor. Marmaris Belediyesi, İŞKUR aracılığıyla yayımladığı ilanla 10 temizlik personeli için başvuruları kabul edecek.

Marmaris Belediyesi Personel Alımı Başvuru Şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun genel şartlarını taşıyor olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak; bu durum güvenlik soruşturması ile teyit edilecektir.

Vardiyalı veya değişken çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına göre ayakta çalışmaya engel bir sağlık sorunu olmamak.

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya muaf olmak.

En az ilkokul mezunu olmak.

Marmaris Belediyesi'nin temizlik personeli alımı için başvurular 24 Mart 2025 tarihinde başlayacak ve 28 Mart 2025 tarihinde sona erecek. Başvurular, adaylar tarafından bizzat elden, Marmaris Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne yapılacak.

Nevşehir Belediyesi Sıhhi Tesisatçı Alımı

Nevşehir Belediyesi, İŞKUR üzerinden yaptığı duyuru ile bünyesinde istihdam etmek üzere 6 adet sıhhi tesisatçı alımı gerçekleştireceğini açıkladı.

Nevşehir Belediyesi Personel Alımı Şartları