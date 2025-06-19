Muhalefet Milletvekillerinden Enerji ve Maden Düzenlemelerine Eleştiri

Enerji ve Maden Alanında Tartışmalı Düzenlemelere Tepki

CHP, DEM Parti ve EMEP'in önde gelen milletvekilleri, Meclis'te yapılan basın toplantısında enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifini sert bir şekilde eleştirdi. Toplantıda CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Muğla Milletvekilleri Süreyya Öneş Derici ve Gizem Özcan, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan ile EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir yer aldı.

Ülkeye Karşı Sorumluluk Vurgusu

Sarıbal, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görüşülen teklifi değerlendirirken, milletvekillerinin ülkeye karşı önemli bir sorumluluğu olduğunu belirtti. Sarıbal, bu yasanın çıkmaması için kararlılıkla mücadele edeceklerini ifade etti.

Geçmişe ve Geleceğe Olan Tehditler

CHP Muğla Milletvekili Özcan, bunun sadece bir teknik düzenleme olmadığını, aynı zamanda bir şehrin ve halkın geleceğine tehditle dolu bir durum olduğunu öne sürdü. Bu durumun doğanın ve toplumsal belleğin yok edilmesi anlamına geldiğini iddia eden Özcan, yasa teklifinin anayasaya aykırı olduğunu ve kamu yararı gözetmediğini dile getirdi.

Maden Şirketlerine Kısıtlamalar

DEM Parti İzmir Milletvekili Akın, kanun teklifinin, "maden şirketlerine hızlandırılmış ruhsat verme yasası" olduğunu ve bu durumun orman ile zeytin alanlarının yok edilmesine zemin hazırladığını savundu. Akın, bunun ülkenin geleceği açısından oldukça hassas bir mesele olduğunu vurguladı.

CHP, DEM Parti ve EMEP'in bazı milletvekilleri, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifini eleştirdi. CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan (sağda), DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın (sağ 2), Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir (sol 2), zeytin çiftçileriyle TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

CHP, DEM Parti ve EMEP'in bazı milletvekilleri, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifini eleştirdi. CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan (sağda), DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın (sağ 2), Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir (sol 2), zeytin çiftçileriyle TBMM'de basın toplantısı düzenledi.