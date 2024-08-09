Muhalefetten TBMM'ye Olağanüstü Toplantı Çağrısı

Muhalefet Partilerinden Olağanüstü Toplantı Talebi

Bazı muhalefet partileri, TBMM Genel Kurulu'nun 16 Ağustos'ta olağanüstü toplanmasını talep eden ortak bir başvuru yaptı.

Günaydın: "Can Atalay’ın Vekilliği Düşmedi"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 16 Ağustos'ta gerçekleşecek görüşme ile Türkiye'nin anayasal düzene uygun bir karar çıkmasını beklediklerini ifade etti. Günaydın, "Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmediğini düşünüyoruz. Bu nedenle Meclis'i toplanmaya çağırdık" dedi.

Başvuru Dilekçesi ve Ortak Açıklama

Ortak başvuru dilekçesi, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı sonrasında TBMM Başkanlığına sunuldu. Bu açıklamaya DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık katıldı.

Hukuk ve Demokrasi Tartışması

Ahmet Şık, "Burada tartıştığımız konu, Can Atalay’ın vekil olup olmaması değil, Türkiye'deki hukuk ve demokrasi normlarının egemen olup olmayacağıdır" diyerek, tüm partilere teşekkür etti.

Fırsat Olarak Değerlendiriliyor

Bülent Kaya, 16 Ağustos tarihinin rasyonel hukuk politikalarına dönüş için bir fırsat olarak görüldüğünü vurguladı. Kaya, "Antidemokratik süreçleri geride bırakmalıyız" ifadelerini kullandı.

Parlamentonun Görevi

İdris Şahin, parlamentoya büyük görev düştüğünü belirtirken, hukuk sisteminin var olduğuna inandıklarını ve bu inancın kaybolmaması gerektiğini dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın (ortada), DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli (solda), Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya (sağ 2), Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin (sağda) ve TİP İstanbul milletvekili Ahmet Şık (sol 2) TBMM'de ortak basın toplantısı düzenledi. CHP Grup Başkanvekili Günaydın, açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın (ortada), DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli (solda), Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya (sağ 2), Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin (sağda) ve TİP İstanbul milletvekili Ahmet Şık (sol 2) TBMM'de ortak basın toplantısı düzenledi. CHP Grup Başkanvekili Günaydın, açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın (ortada), DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli (solda), Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya (sağ 2), Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin (sağda) ve TİP İstanbul milletvekili Ahmet Şık (sol 2) TBMM'de ortak basın toplantısı düzenledi. CHP Grup Başkanvekili Günaydın, açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın (ortada), DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli (solda), Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya (sağ 2), Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin (sağda) ve TİP İstanbul milletvekili Ahmet Şık (sol 2) TBMM'de ortak basın toplantısı düzenledi. CHP Grup Başkanvekili Günaydın, açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın (ortada), DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli (solda), Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya (sağ 2), Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin (sağda) ve TİP İstanbul milletvekili Ahmet Şık (sol 2) TBMM'de ortak basın toplantısı düzenledi. CHP Grup Başkanvekili Günaydın, açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın (ortada), DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli (solda), Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya (sağ 2), Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin (sağda) ve TİP İstanbul milletvekili Ahmet Şık (sol 2) TBMM'de ortak basın toplantısı düzenledi. CHP Grup Başkanvekili Günaydın, açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın (ortada), DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli (solda), Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya (sağ 2), Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin (sağda) ve TİP İstanbul milletvekili Ahmet Şık (sol 2) TBMM'de ortak basın toplantısı düzenledi. CHP Grup Başkanvekili Günaydın, açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın (ortada), DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli (solda), Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya (sağ 2), Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin (sağda) ve TİP İstanbul milletvekili Ahmet Şık (sol 2) TBMM'de ortak basın toplantısı düzenledi. CHP Grup Başkanvekili Günaydın, açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın (ortada), DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli (solda), Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya (sağ 2), Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin (sağda) ve TİP İstanbul milletvekili Ahmet Şık (sol 2) TBMM'de ortak basın toplantısı düzenledi. CHP Grup Başkanvekili Günaydın, açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın (ortada), DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli (solda), Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya (sağ 2), Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin (sağda) ve TİP İstanbul milletvekili Ahmet Şık (sol 2) TBMM'de ortak basın toplantısı düzenledi. CHP Grup Başkanvekili Günaydın, açıklamalarda bulundu.