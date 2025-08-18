Muhammed el-Menfi Tunus'ta Kays Said ile Görüştü: İşbirliği ve Filistin Vurgusu

Muhammed el-Menfi Tunus'ta Kays Said ile Görüştü

Kartaca Sarayı buluşması ve ele alınan konular

Libya Başkanlık Konseyi Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunus'u ziyaret eden Muhammed el-Menfi, başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir araya geldi.

Görüşmede, kardeş iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve çeşitli alanlarda stratejik ilişkilerin geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesinin Başkanlık Konseyi'ne ve Libya halkının istikrar ile ulusal birlik yönündeki beklentilerini karşılayacak kapsamlı çözüm çabalarına tam destek verdiğini vurguladı.

İki lider, mevcut bölgesel ve uluslararası gelişmeler ışığında ortak zorluklar karşısında işbirliğinin artırılmasının ve bölgesel-uluslararası platformlarda tutumların koordineli hale getirilmesinin önemine dikkat çekti.

Filistin meselesinde ortak tutum

Görüşmede ele alınan diğer önemli başlıklardan biri de Filistin oldu. Said ve Menfi, özellikle Gazze başta olmak üzere Filistin halkının maruz kaldığı saldırılar, yıkım, zorla yerinden edilme ve sistematik açlığa karşı Filistinlilerin meşru haklarına verdikleri güçlü desteği yeniden teyit etti.