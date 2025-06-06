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Muharrem İnce, Kurban Bayramı’nı Yalova'da Kutladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kurban Bayramı namazını Yalova'da kılarak vatandaşlarla bayramlaştı.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 08:40
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 08:40
Muharrem İnce, Kurban Bayramı’nı Yalova'da Kutladı

İnce, Bayram Namazını Yalova'da Kıldı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kurban Bayramı kapsamında Yalova'nın Elmalık köyündeki camide namaz kıldı. Tüm Müslüman aleminin bayramını kutlayan İnce, köy halkıyla bayramlaştı.

Vatandaşlarla Bayramlaşma ve Duygusal Anlar

Bayramlaşma sonrası gazetecilere kısa bir açıklama yapan İnce, "İnşallah bugünleri de hep birlikte aşacağız. Böyle bir günde cami çıkışında siyaset yapmak istemem. Bütün Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutluyorum," ifadelerini kullandı.

İnce, ardından köy mezarlığına yürüyerek, vatandaşlarla bayramlaşmaya devam etti. Yolda karşılaştığı köylülerle selamlaşarak, onların da bayramını kutladı.

Mezarlık Ziyareti ve Aile İlişkileri

Köy mezarlığında babası Şerif İnce ve yakınlarının mezarlarını ziyaret eden İnce, dualar etti. Ziyaretin ardından, annesi Zekiye İnce'nin evine geçerek ailesiyle vakit geçirdi.

Kurban Bayramı namazını memleketi Yalova'nın Elmalık köyündeki camide kılan Memleket Partisi Genel...

Kurban Bayramı namazını memleketi Yalova'nın Elmalık köyündeki camide kılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cami avlusunda köylüleriyle bayramlaştı.

Kurban Bayramı namazını memleketi Yalova'nın Elmalık köyündeki camide kılan Memleket Partisi Genel...

Kurban Bayramı namazını memleketi Yalova'nın Elmalık köyündeki camide kılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cami avlusunda köylüleriyle bayramlaştı.

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