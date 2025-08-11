Muharrem Solgun, Kick Boksta Dünya Üçüncüsü Oldu

Kick Boksta Başarı Hikayesi

Siirt'te 2012 yılında boksa başlayan 25 yaşındaki Muharrem Solgun, istediği başarıyı elde edemeyince boks antrenörünün teşvikiyle kick boksa yöneldi. Kısa sürede elde ettiği başarılarla dikkat çeken Solgun, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda 54 kiloda "Full Contact" kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

On iki Yıla Yaygın Mücadele

Ortaokul yıllarından itibaren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü boks takımında spor hayatına başlayan Solgun, 12 yıl boyunca katıldığı müsabakalarda beklediği başarıyı bulamadı. 6 ay önce, boks antrenörünün yönlendirmesi ile özel bir kulübün kick boks takımına geçen Solgun, 4 haftalık antrenman sonrası uluslararası şampiyonlukta büyük bir başarı elde etti.

Yeni Hedefler

Kick boksta hızlı bir gelişim gösteren Solgun, 1-8 Temmuz'da İzmir'de düzenlenen TASKK Türkiye Gençler ve Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda ise Türkiye ikinciliği elde etti. Hedeflerinin uluslararası organizasyonlarda dereceler elde etmek olduğunu vurgulayan Solgun, "En büyük hedefim dünya birinciliğini elde etmek" şeklinde konuştu.

Çocukluk Hayali ve İlerleyen Kariyer

Kick boks tutkusunun, çocukken izlediği Jean-Claude Van Damme'ın 1989 yapımı "Kickboxer" filmiyle başladığını belirten Solgun, boks dünyasında da Sinan Şamil Sam ve Gökhan Saki'nin maçlarını izleyerek kendini geliştirdiğini ifade etti. Hedeflerine emin adımlarla ilerlediğinin altını çizen Solgun, yeni başarılar için çalışmalarını sürdürecek.

Rıdvan Bağçeci'nin Değerlendirmesi

Kick boksta antrenörü olan Rıdvan Bağçeci, Solgun'u gelecek yarışmalar için hazırladığını vurgulayarak, "Muharrem'de gerçek bir cevher var" dedi. Bağçeci, ilde bu branşın gelişmeye başladığını ve Solgun'un kazandığı başarıların il için bir ilk olduğunu belirtti. "Maçlarda derece yapmaya başlayan sporcularımızdan biri oldu ve ilimizi gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

Siirt'te yaşayan 25 yaşındaki Muharrem Solgun (fotoğrafta), boksta istediği başarıyı yakalayamayınca yöneldiği kick boksta dünya üçüncüsü oldu.

