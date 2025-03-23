Muhsin Yazıcıoğlu, 16 Yıl Sonra Kahramanmaraş'ta Anıldı

Muhsin Yazıcıoğlu, 16 yıl önce öldüğü Kahramanmaraş'taki Muhsin Dağı'nda düzenlenen anma etkinliği ile anıldı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 19:21
Muhsin Yazıcıoğlu, 16 Yıl Sonra Kahramanmaraş'ta Anıldı

Kahramanmaraş'ta Muhsin Yazıcıoğlu Anması Düzenlendi

Kahramanmaraş'ta, 16 yıl önce helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler, Muhsin Dağı'nda anıldı.

BBP, Kahramanmaraş Türk Ocağı ve Anda Arama Kurtarma ekibinin organizasyonu ile Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen çok sayıda kişi, Göksun ilçesine bağlı Kızılöz Mahallesi'nde bir araya geldi. Anma etkinliğinde Kur'an-ı Kerim okundu ve Yazıcıoğlu ile arkadaşları için dua edildi.

Bülent İspir'den Açıklama

BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, törende yaptığı konuşmada, davanın hukuki sürecini yakından takip ettiklerini ve tüm detayların açığa çıkmasını arzuladıklarını ifade etti. İspir, Yazıcıoğlu'nun milletin kalbinde özel bir yer edindiğini belirtti.

İspir, konuşmasında şunları kaydetti: "Muhsin Yazıcıoğlu'nun Hakk'a yürüyüşünün üzerinden 16 yıl geçmiş olmasına rağmen, onun şehadetine sebep olanların hala ortaya çıkmamış olması, Büyük Birlik camiası ve aziz milletimizin vicdanında derin yaralar açmaya devam etmektedir. Bu nedenle, gerekli hukuki süreçleri takip ediyor ve araştırılması gereken konuları soruşturma dosyalarına sunuyoruz."

Konuşmanın ardından katılımcılar, helikopterin düştüğü 2 bin 100 rakımlı Muhsin Dağı'na yürüyerek anmayı tamamladılar.

Kahramanmaraş'ta 16 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi...

Kahramanmaraş'ta 16 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, Muhsin Dağı'nda anıldı.

Kahramanmaraş'ta 16 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi...

Kahramanmaraş'ta 16 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, Muhsin Dağı'nda anıldı.

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