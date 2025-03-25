Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sözleri İki Köprüde Yaşatıldı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefat yıl dönümünde, Boğaz'daki köprülere asılan pankartlarla anıldı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 16:01
Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sözleri İki Köprüde Yaşatıldı

Yazıcıoğlu'nun Anısına Köprülerde Anma Etkinliği

Yüce Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 16. yıl dönümünde anıldı. Yazıcıoğlu'nun özlü sözleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsüne Türk bayraklarıyla asılarak, topluma tekrar hatırlatıldı.

BBP İstanbul İl Başkanlığı'ndan Duygusal Açıklamalar

BBP İstanbul İl Başkanı Gökhan İlgar, 25 Mart'ın BBP'liler için önemli bir gün olduğunu belirtti. İlgar, “Partimizin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki şehit arkadaşlarımızı saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyoruz.” dedi.

İlgar, genel başkan Mustafa Destici'nin talimatları doğrultusunda, İstanbul İl Başkanlığı olarak çeşitli anma programları düzenlediklerini ifade etti. Bu kapsamda, köprülere asılan pankartlarda Yazıcıoğlu'nun anlamlı sözleri dikkat çekti.

Özlü Sözler ve Anma Programı

Yazıcıoğlu'nun “Haksız davamda milyonlarla yürüyeceğime, haklı davamda tek başıma yürürüm.” sözü Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne asıldı, “Namlusunu millete çevirmiş tanka selam durmam.” ifadesi ise Yavuz Sultan Selim Köprüsüne asıldı.

İlgar, Yazıcıoğlu'nun Anadolu irfanı ve ferasetinin en güzel örneği olduğunu vurgulayarak, “Mekanı cennet olsun, onu gerçekten çok özlüyoruz. Onun davasının davacısı olmaktan gurur duyuyoruz.” şeklinde sözlerini sürdürdü. İlgar, tüm Türk-İslam aleminin birleşeceği günlerin yaklaşmasını temenni etti.

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