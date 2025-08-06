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Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

Giresun'un Keşap ilçesinde çalışanlara 80.100 TL'lik rekor maaş promosyonu müjdesi verildi. Halk Bankası ile imzalanan anlaşma, herkesin dikkatini çekti.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 14:28
Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

Giresun'da Çalışanlara 80.100 TL Promosyon Müjdesi

Emekli ve memurlar için sağlanan promosyonlar, son günlerde sıkça gündeme gelirken, yeni müjdeler de peş peşe gelmeye devam ediyor. Bu kez, Giresun'un Keşap ilçesinden beklenen bir haber geldi. Keşap Belediyesi, çalışanlarına 80.100 TL tutarında tek seferlik bir maaş promosyonu ödemesi yapacağını duyurdu.

Rekor Promosyon Anlaşması

Keşap Belediyesi, çalışanlarının ekonomik durumlarını iyileştirmek amacıyla Halk Bankası ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Bu protokol kapsamında, belediye ve bağlı şirket personeline yapılacak olan 80.100 TL'lik promosyon ödemesi, daimi çalışanları kapsıyor.

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

Belediye yönetimi, uzun süredir devam eden banka promosyonu görüşmelerinin olumlu sonuçlandığını belirtti. Anlaşma gereğince, çalışanların maaşlarını üç yıllık bir süre boyunca Halk Bankası üzerinden almaları karşılığında, her bir personele net 80.100 TL ücret ödenecek. Bu ödeme, herhangi bir kesinti olmadan ve tek seferde peşin olarak, çalışanların banka hesaplarına aktarılacak.

Başkan Arışan'dan Açıklama

İmza töreninde Keşap Belediye Başkanı Tuncay Muhammet Arışan ve Halk Bankası Şube Müdürü de yer aldı. Başkan Arışan, anlaşmanın personelin ekonomik refahını artırma amacını taşıdığını vurguladı. Ek olarak, Arışan, "Çalışma arkadaşlarımızın haklarını en üst seviyede koruyan bir anlaşmaya varmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu rekor promosyon ödemesi, personelimizin bütçesine önemli bir katkı sunarak onlara ekonomik bir nefes aldıracaktır. Tüm çalışma arkadaşlarımıza ve ailelerine hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum," ifadelerini kullandı.

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