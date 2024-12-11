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Mukteda es-Sadr: 'Halka Kızıp İnzivaya Çekilme Kararı Aldım'

Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr, halka kızıp inzivaya çekilme kararı aldığını duyurdu. Sadr, Batı'nın etkisiyle yolsuzluk yapanlardan rahatsız.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 13:22
Mukteda es-Sadr: 'Halka Kızıp İnzivaya Çekilme Kararı Aldım'

Irak'ta Sadr'dan Şok Açıklama

Irak’ta büyük bir milis güce sahip olan Mukteda es-Sadr, Ulusal Şii Hareketi lideri olarak önemli bir adım attı. Sadr, Batı'nın planları nedeniyle 'halka kızıp inzivaya çekilme kararı aldığını' duyurdu.

Sosyal Medya Açıklaması

Hareketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sadr'ın Irak halkının Batı’nın planları ve yolsuzluk yapanların arkasında sürüklenmeye devam etmesi dolayısıyla 'halktan çekilme' kararı aldığı belirtildi.

Protestolar ve Sonrası

Sadr’a bağlı bazı kişiler, Bağdat'ta Hasan Nasrallah, Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis'in posterlerini yırtarak tepkilerini gösterdi. Bu olayların ardından Sadr, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının sonrasında bu kişileri hareketten süreceğine dair bir karar aldı.

Siyasi Durum ve Geçmişteki Çekilmeler

İran'a mesafeli tavrıyla bilinen Şii lider Mukteda es-Sadr, 10 Ekim 2021'de yapılan genel seçimlerde 329 sandalyeli Irak Meclisi'ne 73 vekil göndererek seçimden birinci çıkmıştı. Ancak, Sadr meclis birincisi olmasına rağmen hükümeti kurmakta başarısız oldu ve 29 Ağustos 2022 tarihinde siyasetten tamamen çekildiğini açıkladı.

Seraya es-Selam Milis Gücü

Irak'ta Sadr'a bağlı, sayıları binleri bulan Seraya es-Selam isimli milis güç, özellikle Salahaddin vilayetine bağlı Samara bölgesinde etkin bir şekilde faaliyet göstermektedir. Bu grup, oradaki Şii mezarların güvenliğini sağlamakla da yükümlüdür.

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