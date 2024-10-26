Münbiç ve Tel Rıfat'tan Saldırı: 3 Sivil Yaralı

Münbiç ve Tel Rıfat'tan Terör Saldırısı

PKK/YPG terör örgütü, işgali altındaki Münbiç ve Tel Rıfat bölgesinden, Cerablus ile Mareye yönelik füzelerle gerçekleştirilen saldırılar sonucunda 3 sivil yaralandı.

Saldırının Detayları

Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirilen bu bölgelerdeki sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırılarda, Halep ili Azez ilçesi güneyinde yer alan Mare'de bulunan sivillerin yaşamları tehlikeye girdi.

Tekrar Eden Tehditler

PKK/YPG, işgali altında tuttuğu Münbiç ve Tel Rıfat’tan sıkça Azez, Cerablus, Afrin ve Bab bölgelerini hedef alarak bu alanlardaki sivil halkı tehdit etmeye devam ediyor.