Munzur Vadisi'nde Temizlik Seferberliği: Ziyaretçilerin Atıkları Toplandı

Tunceli'de, ziyaretçilerin piknik yaparken Munzur Vadisi Milli Parkı'na bıraktığı çöpler, çevre koruma ekipleri tarafından titizlikle temizlendi. Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bu milli park, özellikle yaz aylarında çevre illerden yoğun bir ilgi görüyor.

Munzur Çayı kıyısında vakit geçiren ziyaretçiler, ne yazık ki bazı alanlarda atık malzemelerini doğaya bırakma alışkanlığını sürdürüyor. Bu alışkanlık, doğanın temiz kalmasını tehdit ederken, bölgeye zarar veriyor.

Çöplerin toplanması için Valilik ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi işbirliğiyle bir temizlik çalışması başlatıldı. Ekipler, Miskisağ ve Venk Köprüsü arasında yoğun bir şekilde çalışarak, milli park içerisindeki poşet, plastik, kağıt ve cam şişe gibi atıkları topladılar.

Ayrıca, temizlik çalışmaları sırasında bazı vatandaşlara çevreye duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Bu tür etkinliklerin, doğal güzelliklerin korunması için büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Tunceli'de ziyaretçilerin piknik yaparken Munzur Vadisi Milli Parkı'na bıraktığı çöpler, Valilik ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerinin çalışmasıyla toplandı.

Tunceli'de ziyaretçilerin piknik yaparken Munzur Vadisi Milli Parkı'na bıraktığı çöpler, Valilik ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerinin çalışmasıyla toplandı.