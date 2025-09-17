Muradiye Mevlevihanesi'nin İhyası Edirne Turizmine Katkı Sağlayacak

Doç. Dr. Hasan Ali Cengiz, Muradiye Mevlevihanesi ihyasının Edirne'yi yeniden kültür merkezi yapma yolunda önemli bir adım olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 10:12
Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Ali Cengiz, Muradiye Mevlevihanesi'nde devam eden ihya çalışmalarının Edirne'yi yeniden kültür merkezi yapma adına atılan önemli adımlardan biri olduğunu vurguladı.

Mevlevihanenin kültürel önemi

Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış Edirne'nin bir "kültür şehri" olduğunu belirterek, Muradiye Mevlevihanesi'nin kentin kültürel dokusunda önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Cengiz, "2. Murat'ın inşa ettirdiği Muradiye Mevlevihanesi, Osmanlı Dönemi'nde özellikle üçüncü büyük mevlevihane olarak burada yer almakta." dedi.

Cengiz, mevlevihane olarak inşa edilen Muradiye Camisi'nin, Evliya Çelebi'nin anlatımına göre "içerisinde istenmeden bir kan akması sonrasında camiye dönüştürüldüğünü, mevlevihanenin caminin bahçe kısmına inşa edildiğini" aktardı.

İhya çalışmalarının hedefleri

Mevlevihanenin külliye yapısında şeyh odaları, öğrenci konaklama alanları, kütüphane, okul ve aşevi bulunduğunu söyleyen Cengiz, yapının mahalleye ekmek temin ettiğini ve döneminde perşembeleri pilav ile zerde ikramı yapıldığını hatırlattı. "Mevlevihanenin özellikle kültürel ve sosyal anlamda Osmanlı Dönemi'nde çok önemli bir katkısı var." ifadelerini kullandı.

Cengiz, yapının Cumhuriyet'in ilk yıllarında harap hale gelip tamamen yıkıldığını, cami duvarı örülerek üzerinin toprakla kapatıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kısa sürede umarım ihya edilecek. Burası bir mevlevihane müzesi ve aynı zamanda belli dönemlerde sema törenlerinin yapıldığı bir yer haline getirilecek. Mevlevihanenin ihyasını, Osmanlı dönemindeki gibi Edirne'yi tekrar kalkındırma adına, bir kültür merkezi yapma adına çok önemli adımlardan birisi olarak görüyoruz."

Tarihi yapı ve mezarlar

Osmanlı Padişahı 2. Murat tarafından 15. yüzyılda Muradiye Camisi Külliyesi'nde yaptırılan ahşap mevlevihane; tekke binaları, harem dairesi, semahane, dede odaları ve kütüphaneden oluşuyordu. Mevlevi dervişler, öğrenciler ile misafirlerin yemek ihtiyacının karşılandığı imarethanede, cami minaresinin gölgesinin düştüğü yere kadar olan evlere her gün ekmek, perşembeleri ise pilav ve zerde ikramı yapılırdı.

Mevlevihane, 1925 yılında bir süre ilkokul olarak hizmet verdi, ardından Trakya Umumi Müfettişi General Kazım Dirik tarafından yıktırıldı. Caminin haziresinde, mevlevihanenin şeyhleri Celalettin ve Cemaleddin Çelebi, Mehmet Arif Dede, Osman Dede, Şair Neşati Dede, Seyyid Mahmut Dede, Mehmet Emin Dede, Ali Eşref Dede ve Süleyman Dede'nin mezarları yer alıyor.

İhya çalışmaları devam ediyor

Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatlarıyla nisanda başlatılan mevlevihane ihyası çalışmaları halen sürüyor.

