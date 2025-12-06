Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci Tuzla’da: Eğitim İş Birliğinde Yeni Adımlar

Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci Tuzla’da

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, beraberindeki heyetle Bosna Hersek’in Tuzla Kantonu’na ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında resmi temaslar, üniversite programları ve incelemeler yapıldı.

Üniversitede program ve sunum

Yelkenci, Tuzla Üniversitesi Hukuk Fakültesinde düzenlenen programa katıldı. Programda Tuzla Kantonu Eğitim ve Bilim Bakanı Ahmed Omerovic, Tuzla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Amir Karic ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vesna Bratovcic tarafından karşılandı. Yelkenci, Tuzla Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrenci ve öğretim üyelerine "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" üzerine bir sunum yaptı.

Kampüs ve tıp fakültesi iş birlikleri

Yelkenci, Bakan Omerovic ve üniversite yetkilileriyle Tuzla Üniversitesi kampüsünde incelemelerde bulunarak yeni kampüs planı ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Heyet, Tuzla Üniversitesi Klinik Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sekib Umihanic, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Farid Ljuca ile klinik müdür yardımcıları ve yönetim kurulu temsilcileriyle görüşerek Türkiye’deki tıp fakülteleri ile iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Başbakan Halilagic ile görüşme

Heyet, Tuzla Kantonu Başbakanı İrfan Halilagic tarafından kabul edildi. Görüşmede Türkiye ile Tuzla Kantonu arasında eğitim ve bilim alanındaki ortaklıklar ele alındı. Basın toplantısında Halilagic, eğitim ve bilim alanındaki iş birliklerinin kantonun gelişimi için hayati önem taşıdığını ve görüşmelerin önümüzdeki yıllarda somut projelere dönüşeceğini vurguladı. Ayrıca, Tuzla’dan Türkiye’ye direkt uçuşların başlamasının turizm, ticaret ve eğitim iş birliklerini güçlendireceğine dikkat çekti.

Türkçe eğitimi ve kardeş okul projeleri

Bakan Yardımcısı Yelkenci, Tuzla Kantonu ile yürütülen iş birliklerinin "Tercihim Türkçe" ve kardeş okullar projeleri kapsamında sürdüğünü belirtti. Bu projelerle şu anda Tuzla Kantonu’nda 43 okulda Türkçe öğretimi verildiği ve 30 okulun Türkiye’de kardeş okulu bulunduğu ifade edildi. Ayrıca, Tercihim Türkçe Projesi genelinde Bosna-Hersek'te 226 okulda 6.552 öğrenci Türkçe dersi almaktadır.

Heyet bileşimi

Tuzla temaslarında Bakan Yardımcısı Yelkenci’ye Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Birol Çetin ve Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman da eşlik etti.

