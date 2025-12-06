Aksaray’da Çocuk Dilenciler Trafik Güvenliğini Tehdit Ediyor

Aksaray’da 7-13 yaşındaki çocuklar ışıklı kavşaklarda mendil ve su satma bahanesiyle para diliyor; trafik tehlikeye giriyor, gece 01.00’de kağıt toplayıcılarının aracına biniyorlar.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 20:22
Aksaray’da Işıklı Kavşaklarda Çocuk Dilenciler Tehlike Saçıyor

Kentin birçok noktasında trafik riski ve vatandaş rahatsızlığı artıyor

Aksaray’ın hemen her ışıklı kavşağında duran, yaşları 7 ile 13 arasında değişen çocuklar, mendil veya su satma bahanesiyle sürücü ve yolculardan para diliyor. Bu durum hem sürücüler hem de yayalar için ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor.

Çocuklar, ellerindeki küçük eşyalarla kırmızı ışığın yanmasıyla birlikte araçların yanına gidip para talep ediyor. Bazı vatandaşlar duruma üzülüp yardım ederken, bazıları çocukları araçtan uzaklaştırmaya çalışıyor. Ancak özellikle akşamın ilerleyen saatlerinde ve hava karardığında çocukların aniden yola çıkmaları trafiği tehlikeye düşürüyor.

Sürücüler, çocukların varlığından rahatsız olduklarını belirtiyor; bazıları para vermeyince çocukların küfrettiklerini aktarıyor. Çocuklar saatlerce birçok kavşakta aynı düzende bekleyip para topladıktan sonra, gece saat 01.00'den sonra 3 tekerli kağıt toplayıcılarının aracına binerek kayıplara karışıyor.

Durum, hem trafik güvenliği hem de çocukların korunması açısından yerel yetkililerin müdahalesini gerektiriyor. Vatandaşlar, benzer vakalarla karşılaştıklarında yetkililere ve sosyal hizmet birimlerine bildirim yapılması gerektiğini vurguluyor.

