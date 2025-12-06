Michelin 2026: En İyi Genç Şef Ödülü Datça'ya — Duru Akgül

Michelin Rehberi 2026 seçkisinde 'En İyi Genç Şef Ödülü' Datçalı Duru Akgül'e verildi; Datça rehberde ilk kez yer aldı, Michelin yıldızlı restoran sayısı 17’ye çıktı.

Seçki ve ödül duyurusu

Michelin Rehberi’nin 2026 Türkiye seçkisi açıklandı. Duyuru, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleştirildi. Yeni listede İstanbul, İzmir, Muğla ve Kapadokya gibi destinasyonlar yer alırken, Türkiye’deki Michelin yıldızlı restoran sayısı 17’ye yükseldi.

Datça’dan tarihi başarı

Bu yıl "En İyi Genç Şef Ödülü", Datçalı şef Duru Akgül’e verildi. Akgül’ün bu başarısı, Datça’nın ilk kez Michelin Rehberi’nde ulusal ölçekte temsil edilmesini sağladı. Ayrıca rehberin "Tavsiye Edilen Restoranlar" listesinde Datça’da bulunan bir restoranın yer alması, ilçenin görünürlüğünü daha da artırdı.

Bölgesel yankılar ve gelecek perspektifi

Muğla genelinde özellikle Bodrum merkezli yıldız ve ödüller dikkat çekerken, Datça’dan gelen bu genç şef başarısı ilçenin gastronomi potansiyelini hem ulusal hem de uluslararası alanda görünür kıldı. 2026 seçkisiyle Datça, sakin mutfağını Michelin sahnesine taşıyan yeni ve iddialı duraklardan biri olarak öne çıktı.

Michelin Rehberi ayrıca önümüzdeki yıl tüm Türkiye’yi kapsayacak bir genişleme planladığını bildirdi; bu da ülke genelinde daha fazla bölgenin ve yeteneğin uluslararası sahnede yer bulması anlamına geliyor.

