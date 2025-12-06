Antalya'da İlk Kar: Alacabel ve Antalya-Konya Yolu Beyaza Büründü

Antalya'nın Akseki ilçesinde Alacabel geçidinde mevsimin ilk karı etkili oldu; 1.825 m yükseklikte başlayan kar, yaklaşık 20 km'lik güzergahta etkili oldu.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 20:11
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 20:11
Antalya'da Mevsimin İlk Karı Alacabel'de Etkili Oldu

Antalya'nın Akseki ilçesinde iki gündür süren yağmur, akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bin 825 metre rakımlı Alacabel geçidinde kar yağışına dönüştü. Saat 18.00 civarında başlayan kar, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü.

Karın Etkili Olduğu Güzergah ve Kar Kalınlığı

Kar yağışının Yarpuz Mahallesi yakınlarında başladığı, Tınaztepe mevkine kadar olan yaklaşık 20 kilometrelik bölümde etkisini sürdürdüğü bildirildi. Geçitte ölçülen kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Ekiplerin Müdahalesi ve Trafik Güvenliği

Kar yağışının başlamasıyla birlikte Karayolları Alacabel ekipleri, çok sayıda araç ve personelle yolda küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Çalışmaların sürmesine rağmen şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı aktarıldı. Ayrıca Akseki Bölge Trafik ekipleri de güzergahta trafik güvenliği için gerekli tedbirleri aldı.

Yetkililer, yol ve hava koşullarındaki değişikliklere karşı sürücüleri dikkatli olmaya davet etti; çalışmalara devam ediliyor.

