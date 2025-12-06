Samsun'da Üvey Oğlunu Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Tutuklandı

Samsun İlkadım'da tartışma sonucu üvey oğlunu bıçaklayan Hüseyin K. tutuklandı; oğlu Beytullah K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 20:24
Olay ve Soruşturma Detayları

İlkadım ilçesi Fatih Mahallesinde meydana gelen olayda, aile içi tartışma sırasında Hüseyin K. (55), üvey oğlu Adem Tuluk (41) ile kavga etti. Hüseyin K.'nın, Adem Tuluk'u karın ve bacak bölgesinden olmak üzere üç yerinden bıçakladığı bildirildi.

Ağır yaralanan Adem Tuluk, olay yerine çağrılan ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Tuluk hayatını kaybetti.

Soruşturma ve Adli Süreç

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Hüseyin K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan bıçağı sakladığı tespit edilen şüphelinin oğlu Beytullah K. (29) ise "suç delilini gizleme" suçundan gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliğindeki ifadeleri tamamlanan baba-oğul, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren Hüseyin K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oğlu Beytullah K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tanıkların İfadeleri

İfade veren tanıklar, ölen Adem Tuluk'un annesinin yanına elinde çiçek buketi ile gittiği ve burada üvey babasıyla tartışma çıktığını belirtti. Tartışmanın kısa süre sonra kavgaya dönüştüğü aktarıldı.

