Bist 100
9.111,5 0%
DOLAR
31,98 -0,18%
EURO
34,68 -0,78%
ALTIN
2.217,89 -0,62%

Murat Kurum’dan “Büyük İstanbul Mitingi”ne davet: “Tüm İstanbulluları bekliyoruz”

AKP’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı’nda yapılan basın toplantısında, yarın (24 Mart) yapılacak olan “Büyük İstanbul Mitingi”ne tüm İstanbulluları davet etti. Kurum, İstanbul mitingi için “ 31 Mart akşamı yapacağımız bayram kutlamasının bir provası olacak” şeklinde konuştu.

Yayın Tarihi: 23.03.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 17:36
Murat Kurum’dan “Büyük İstanbul Mitingi”ne davet: “Tüm İstanbulluları bekliyoruz”

AKP, yerel seçimlere bir hafta kala, “Büyük İstanbul Mitingi”ne hazırlanıyor. Yarın (24 Mart günü) gerçekleştirilecek olan miting öncesi alanda basın açıklaması yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, hangi partiden olursa olsun tüm İstanbulluları mitinge davet ettiğini belirtti. Mitingde 31 Mart kutlamasının provasını yapacaklarını belirten Kurum, konuşmasında “görevi devralmamıza sadece 7-8 gün kaldı” ifadelerine yer verdi.

AKP tarafından düzenlenecek olan miting, 24 Mart 2024 Pazar günü, saat 14.00’da başlayacak. Atatürk Havalimanı’nda yapılacak olan miting için çağrıda bulunan AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe “Cumhurbaşkanımız ve İBB Başka Adayımız Murat Kurum’un katılımı ile İstanbul’da oldukça coşkulu bir miting yapacağız. Tüm İstanbulluları bekliyoruz” dedi.

İLGİLİ HABERLER

Rafları boşaltan kampanyadan sonra yeni 1 Alana 1 Bedava çılgınlığı: Banyolar şenleniyor

Rafları boşaltan kampanyadan sonra yeni 1 Alana 1 Bedava çılgınlığı: Banyolar şenleniyor

2000'li yılların sevilen yüzüydü! Çocuk oyuncu hayatını kaybetti

2000'li yılların sevilen yüzüydü! Çocuk oyuncu hayatını kaybetti

Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak

Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak

Görseldeki Ronaldo'yu bulmak şahin gibi gözler ister! 5 saniyede bulabilen çıkmadı

Görseldeki Ronaldo'yu bulmak şahin gibi gözler ister! 5 saniyede bulabilen çıkmadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tapusu olanlar için süre daraldı! 2 hafta içinde bunu yapmayan bin pişman olacak
2
AKP’nin büyük Ankara mitingi bugün
3
15 TL ödemekten kaçan 12.000 TL verecek! O tarihe kadar başvurmayan yandı
4
Emeklilik şartları sil baştan değişti! 10 yılla emeklilikte SGK piyangosu
5
Devlet o kişilere artık ehliyet vermeyecek! Milyonların hayalini suya düşüren karar
6
Kozan'da yoğun dolu yağışı trafiği felç etti
7
Trabzon’da taş ocağından ölüm haberi: Bir işçi kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Görseldeki Ronaldo'yu bulmak şahin gibi gözler ister! 5 saniyede bulabilen çıkmadı

Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak

Görüntüsüyle büyüleyecek! Lezzetiyle çıldırtan çatal tatlısı tarifi

iPhone kullananlara pirinç uyarısı geldi! Tüm paranız boşa gidebilir

2000'li yılların sevilen yüzüydü! Çocuk oyuncu hayatını kaybetti

Altın ve dolara çarşamba tokadı! Kıyıda köşede birikim yapanlar tir tir titreyecek

Devlet o kişilere artık ehliyet vermeyecek! Milyonların hayalini suya düşüren karar

36-48 ay taşıt kredisine sabah ayarı! 400.000 TL- 800.000 TL kredi faiz tablosu güncellendi

Akşam ne pişirsem diyenlere tavuklu nohut yemeği tarifi! İftara yarım saatte hazır

Rafları boşaltan kampanyadan sonra yeni 1 Alana 1 Bedava çılgınlığı: Banyolar şenleniyor

Büyükşehir belediyesine personel alımı! Yüksek maaş ile başvurular internetten alınacak

Emekli zammında 3 Nisan detayı: Yüzde 11,53 zam artı enflasyon eklenerek açıklanacak