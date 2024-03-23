Murat Kurum’dan “Büyük İstanbul Mitingi”ne davet: “Tüm İstanbulluları bekliyoruz”

AKP, yerel seçimlere bir hafta kala, “Büyük İstanbul Mitingi”ne hazırlanıyor. Yarın (24 Mart günü) gerçekleştirilecek olan miting öncesi alanda basın açıklaması yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, hangi partiden olursa olsun tüm İstanbulluları mitinge davet ettiğini belirtti. Mitingde 31 Mart kutlamasının provasını yapacaklarını belirten Kurum, konuşmasında “görevi devralmamıza sadece 7-8 gün kaldı” ifadelerine yer verdi.

AKP tarafından düzenlenecek olan miting, 24 Mart 2024 Pazar günü, saat 14.00’da başlayacak. Atatürk Havalimanı’nda yapılacak olan miting için çağrıda bulunan AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe “Cumhurbaşkanımız ve İBB Başka Adayımız Murat Kurum’un katılımı ile İstanbul’da oldukça coşkulu bir miting yapacağız. Tüm İstanbulluları bekliyoruz” dedi.