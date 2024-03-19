Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na zorlu soru: madem engellendiniz, nerede bu paralar

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'un mevcut yöneticisi olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulundu. Kurum, İmamoğlu'nun sürekli olarak "engellendik" iddiasında bulunmasına tepki göstererek, İstanbul'un yıllık 7 milyar dolarlık bütçesinin neden etkili kullanılmadığını sordu. Özellikle İmamoğlu'nun borçlarını ve yatırımlardaki eksikliklerini eleştiren Kurum, İstanbul'un sorunlarını çözmek için kendi hedeflerini ve projelerini açıkladı.

"Borcu 2 Kat Artmış"

Murat Kurum'un İmamoğlu'na yönelik eleştirileri arasında öne çıkan konulardan biri de İstanbul'un borç durumu oldu. Kurum, İmamoğlu'nun göreve başladığından beri borcunun iki kat arttığını iddia ederek, bu durumu eleştirdi. Ayrıca, İmamoğlu'nun bütçeyi etkili kullanmadığını ve hizmet yerine algı oluşturmaya odaklandığını savundu.

"Malzeme Siyasetiyle Örtmeye Çalışıyor"

Kurum'un açıklamalarında dikkat çeken bir diğer nokta da, İmamoğlu'nun borç artışını malzeme yaparak gerçek sorunları örtmeye çalıştığı yönündeki görüşüydü. Kurum, İmamoğlu'nun borç artışını bahane ederek gerçek gündemi örtmeye çalıştığını belirtti.

"İstanbul'un Önündeki Engel İmamoğlu"

Murat Kurum, İstanbul'un karşı karşıya olduğu sorunların temelinde İmamoğlu'nun olduğunu iddia etti. Özellikle içme suyu ve alt yapı gibi temel hizmetlerdeki eksiklikleri vurgulayan Kurum, İmamoğlu'nun belediyecilik anlayışının şehrin ilerlemesine engel olduğunu savundu.

"Ona Laf Yetiştir Anlayışı İstanbul Yönetilmez"

Kurum, İstanbul'un sorunlarını çözmek için hedeflerini ve projelerini açıklarken, İmamoğlu'na yönelik eleştirilerini sürdürdü. "Ona laf yetiştir anlayışıyla İstanbul yönetilemez" diyen Kurum, İstanbul'un geleceği için somut adımlar atmaya hazır olduklarını belirtti.