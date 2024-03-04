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Murat Kurum’dan İmamoğlu’na seçim mesajı: Büyük bir bozguna uğrayacak

Üsküdar Çocuk Köyü, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan ve çocuklara şehrin göbeğinde köy yaşamı sunan bir projedir. Proje, 04 Mart 2024’te Küçüksu Mahallesi’nde açıldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, açılışına katılarak “Biz hep eserden, hizmetten yana olduk. İstanbul için aşkla çalıştık. Emin olun Üsküdar’da yaptığımız çocuk köyümüz, bu Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetiminin ilgisiz, yarı zamanlı belediye başkanının 5 yıl içinde İstanbul’da yaptığı kreşlerden daha büyük bir projedir.” dedi

Yayın Tarihi: 04.03.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 18:02
Murat Kurum’dan İmamoğlu’na seçim mesajı: Büyük bir bozguna uğrayacak

Üsküdar'da Açılan Çocuk Köyü ile İlgili Konuşan Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu Eleştirdi

Üsküdar Küçüksu Mahallesi'nde gerçekleştirilen Üsküdar Çocuk Köyü'nün açılışına katılan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, yaptıkları projeleri sıraladı ve İmamoğlu'nu "yarı zamanlı belediye başkanı" olarak nitelendirdi.

MURAT KURUM'DAN İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NA ELEŞTİRİ: "YARI ZAMANLI BELEDİYE BAŞKANI"

Kurum, Üsküdar Çocuk Köyü'nün açılışında yaptığı konuşmada, "Biz hep eserden, hizmetten yana olduk. İstanbul için aşkla çalıştık. Emin olun Üsküdar'da yaptığımız çocuk köyümüz, bu Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetiminin ilgisiz, yarı zamanlı belediye başkanının 5 yıl içinde İstanbul'da yaptığı kreşlerden daha büyük bir projedir. Bunların bir projesi, hayalleri olmadığı için her zaman böyle iftiraların, dedikoduların, polemiklerin arkasında şu koca 5 yılı geçirdiler. Şu koca 5 yıl içinde Üsküdar'ın çocukları için dikili bir ağaçları yok" ifadelerini kullandı.

METRO HATTI SÖZÜ:

Murat Kurum, İstanbul için planladıkları projelerden de bahsederek, "Biz metro hattını 5 yılda 2 katına çıkararak İstanbul'daki ulaşım çilesini bitiren tarafta olacağız. 31 Mart'ta da biz bunun kararını vereceğiz. Bir tarafta İstanbul için hayalleri olanlar ve o hayallerini gerçekleştirenler var diğer tarafta da İstanbul'un kaynaklarını, Üsküdar'ın kaynaklarını kendi emelleri için harcayanlar var. Biz sadece Üsküdar'da 5 bin konutu dönüştürdük" şeklinde konuştu.

HİLMİ TÜRKMEN'İN DESTEĞİ:

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de açılışta konuşarak, "Başkanımız o zaman Çevre Şehircilik Bakanımız idi. Bu bir hayal projedir. Örneği yoktur. Bizi bugüne kadar hiç yalnız bırakmamıştı. Zor bir projeydi. Örneği dünyada olmayan bir projeydi. El ele vererek dünyada örneği olmayan çok özel bir projeyi çocuklarımıza armağan ediyoruz" dedi.

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