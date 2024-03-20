Murat Kurum: "İstanbul'u yaşanamaz hale getirenlere cevap vereceğiz"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek İstanbul'un ulaşım sorununu eleştirdi. Kurum, mevcut İBB yönetimini, son 5 yılda İstanbul'da ulaşımın çekilmez bir hale geldiğini belirterek eleştirdi ve vatandaşları sandığa gitmeden önce bu durumu göz önünde bulundurmalarını istedi.

Kurum, yaptığı açıklamada İstanbul'un yaşanamaz bir hale geldiğini savunarak, vatandaşlardan hizmet edenle etmeyen arasında bir kıyaslama yapmalarını istedi. Ayasofya'nın ibadete açılması, eğitim sistemi, ve ulaşım gibi konuları örnek vererek, vatandaşları tercihlerini yaparken bu konuları göz önünde bulundurmaya çağırdı.

Ayrıca Kurum, İstanbul'un yaşanamaz hale gelmesindeki sorumluluğu mevcut İBB yönetimine yükleyerek, "İstanbul'u yaşanamaz hale getirenlere cevap vereceğiz" şeklinde konuştu. Özellikle metrobüs ve metro gibi toplu taşıma araçlarının sorunlarına dikkat çekti ve bu sorunların çözümü için Cumhur İttifakı olarak ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.