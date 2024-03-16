Murat Kurum son anketlere göre oy farkını açıkladı!

Yerel seçimlere 15 gün kala, seçim anketlerinin son durumu merak ediliyor. Farklı şirketlerin yapmış olduğu anketlere göre farklı sonuçlar yer alsa da partiler kendi anket çalışmalarını baz alarak çalışmalarını sürdürüyor. İBB belediye başkan adayı Murat Kurum, partisine ait son anket çalışmalarına göre önde olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Kurum, İmamoğlu’ndan yaklaşık 1.8 puan önde.





"Oy farkı artacak"

Bir kanalın canlı yayın programına katılan aday Murat Kurum, kendisine yöneltilen “anket sonuçları ne durumda” sorusuna, “31 Mart akşamı biz kazanacağız” şeklinde cevap verdi. Ellerinde yer alan son anket sonuçlarına göre Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu’ndan 1.8 puan önde olduğunu ifade etti.

Bu sonuçlardan memnun olduğunu ifade eden Kurum, şu an için 1.8 puanlık bir farkla önde olduğunu ancak bunun üzerine koyarak devam edeceğini de belirtti. İlerleyen günlerde bu farkın artmasını beklediğini söyleyen AKP’li aday Kurum, 31 Mart gecesi büyük bir zafer kazanacaklarına inandığını da vurguladı.