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Murat Tamer'in Son Yolculuğu

Emekli başkemancı Murat Tamer, İzmir'de sonsuzluğa uğurlandı. Sanatçı, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 19:02
Murat Tamer'in Son Yolculuğu

Murat Tamer Son Yolculuğuna Uğurlandı

İzmir'de hayatını kaybeden emekli başkemancı Murat Tamer'in cenazesi, yakınları tarafından gerçekleştirilen bir törenle toprağa verildi.

Hastane Süreci ve Cenaze Töreni

Yaklaşık 3 yıldır kanser tedavisi gören 72 yaşındaki Tamer, sabah saatlerinde Karşıyaka ilçesindeki evinde yaşamını yitirdi. Cenazesi, hastaneden alınarak Foça ilçesine getirildi.

Murat Tamer'in cenazesi, Yeni Foça Camisi'nde kılınan namazın ardından buradaki mezarlığa defnedildi. Törende sanatçının eşi Hale Tamer ve oğlu Faruk Tamer taziyeleri kabul ettiler.

Sanat Hayatı ve Eğitim Geçmişi

Murat Tamer, 1962 yılında girdiği Ankara Devlet Konservatuarı keman bölümünden, 1971 yılında üstün başarı ile mezun olduktan sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası kadrosuna katıldı.

Prof. Murat Tamer, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda keman öğretim üyesi olarak görev yaptı. Aynı zamanda ODTÜ Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü'nde de öğretim üyeliği yaptı. 2005 yılında orkestradan ayrılarak Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na atandı.

İzmir'de hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) emekli başkemancılarından...

İzmir'de hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) emekli başkemancılarından Murat Tamer'in cenazesi Yeni Foça Camisi'nde kılınan namazın ardından buradaki mezarlıkta toprağa verildi.

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