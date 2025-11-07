Muratpaşa'da Mikro Yeşillik Atölyesi ile Minyatür Bahçeler

Muratpaşa Belediyesi'nden 'Mikro Yeşillik Atölyesi' ile minyatür bahçeler

Antalya Muratpaşa Belediyesi, sağlıklı yaşam ve sürdürülebilir beslenme konularına dikkat çekmek amacıyla "Mikro Yeşillik Atölyesi" düzenledi. "Bahçede Yaşam Var" etkinlik serisi kapsamında gerçekleşen atölyede katılımcılar, heykeller üzerine minyatür bahçeler oluşturdu.

Atölye detayları

Etkinlik, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi. Eğitmen Semra Erkal, mikro yeşilliklerin yetiştirilme teknikleri, besin değerleri ve günlük hayata dahil edilme yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Katılımcılar, ev ortamında kolaylıkla yetiştirilebilen, ilaçsız ve yüksek besin değerine sahip chia, keten tohumu, yeşil mercimek, maş fasulyesi, çörek otu, mısır ve ay çekirdeği gibi tohumların çimlendirilmesini uygulamalı olarak öğrendi. Ardından el heykelleri üzerine önceden çimlendirilmiş mikro yeşillikler yerleştirilip fısfıslama yöntemiyle sulanarak kendi minyatür bahçelerini oluşturdular.

Eğitim sonunda mikro yeşilliklerle renkli ve besleyici bir salata hazırlandı. Katılımcılar, farklı mikro yeşillik türlerinin aroma, lezzet ve dokularını deneyimleyerek günlük beslenmeye nasıl dahil edilebileceği konusunda fikir sahibi oldu.

40 kat daha fazla besin değeri

Eğitmen Semra Erkal, mikro yeşilliklerin besin değerine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu besinler, bağışıklığı kuvvetlendirme açısından oldukça değerli ve yüksek enerji sağlıyor. Yemeklerin içine ilave edilerek tüketilebiliyor. Burada da tohum ekme, tohumun uyanmasını sağlama, hasat etme gibi yetiştirme süreçlerini katılımcılarla uygulamalı olarak deneyimliyoruz."

Atölye çalışmasını oldukça yararlı bulduğunu belirten Hande Yurdakul, "Bitkileri topraksız da yetiştirebileceğimizi, çimlendireceğimizi öğrendim. Yeni nesil keten tohumu, kinoa, chia gibi tohumların çimlendirilerek tüketilmesinin daha sağlıklı olduğunu gördüm" dedi. Yurdakul, mikro yeşillikleri günlük yaşamına dahil etmeyi planladığını ve bu tür bilinçlendirici etkinliklerin artması gerektiğini vurguladı.

