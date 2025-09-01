Muş Bulanık'ta iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi öldü

Muş Bulanık'ta iş yerine silahlı saldırı: 2 ölü
Olay detayları
Muş'un Bulanık ilçesinde, Suat İshakoğlu Caddesi'ndeki bir iş yerine silahla ateş açıldı.
İşyerinin sahibi Halit Taşdemir olay yerinde hayatını kaybederken, eniştesi Türkmen Özkan ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Türkmen Özkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri saldırganın yakalanması için çalışmalarına başladı.
