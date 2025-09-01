DOLAR
41,12 0,03%
EURO
48,07 -0,01%
ALTIN
4.563,57 -0,02%
BITCOIN
4.461.869,52 0,55%

Muş Bulanık'ta iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi öldü

Muş'un Bulanık ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda işyeri sahibi Halit Taşdemir ve eniştesi Türkmen Özkan hayatını kaybetti; polis saldırganı arıyor.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 01:02
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 01:07
Muş Bulanık'ta iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi öldü

Muş Bulanık'ta iş yerine silahlı saldırı: 2 ölü

Olay detayları

Muş'un Bulanık ilçesinde, Suat İshakoğlu Caddesi'ndeki bir iş yerine silahla ateş açıldı.

İşyerinin sahibi Halit Taşdemir olay yerinde hayatını kaybederken, eniştesi Türkmen Özkan ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Türkmen Özkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri saldırganın yakalanması için çalışmalarına başladı.

Muş'un Bulanık ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti....

Muş'un Bulanık ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da 2025-2026 Balıkçılık Genel Av Sezonu Poyrazköy'de Açıldı
2
Banaz'ın Kurtuluşunun 103. Yılı Uşak'ta Törenlerle Kutlandı
3
Muş Bulanık'ta iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi öldü
4
Hatay'da 592 caretta caretta yavrusu jandarmayla denizle buluştu
5
E-Devlet Üzerinden Haksız Servis Ücretlerini Geri Almanın Yolu
6
New York'ta Gözaltında Fenalaşan Türk Bisiklet Taksi Sürücüsü Musa Çetin Öldü
7
Aydın Nazilli'de İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta