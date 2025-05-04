Muş Ovası’nda 'Muş 1071' Laleleri Açtı

Muş Ovası’nda 'Muş 1071' Laleleri Açmaya Başladı

Muş'ta ömrü ortalama 3 hafta olan ve 'Muş 1071' ismiyle tescillenen laleler, Muş Ovası'nda açmaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından tescillenen bu muhteşem laleler, ovadaki arazileri renklendirerek görsel bir şölen sunuyor.

Doğaseverlerin Uğrak Noktası

Lalelerin açması, seyrine doyum olmayan manzaralarla dolu arazileri ziyaretçilerin akınına uğrattı. Merkeze yalnızca 17 kilometre mesafedeki Laleli köyündeki ovada doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, doğal olarak yeşeren laleleri cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeyi hedefliyor.

"Muş Ovası Adeta Kırmızıya Bürünmüş"

Fotoğraf tutkunu Hatice Taşcı, AA muhabirine verdiği demeçte, "Arkadaşlarımla laleleri görmeye geldik. Lalelerin bölgeye kattığı güzellik muazzam. Uzun zamandır görmek istiyordum ama ömürleri çok kısa olduğu için hiç denk gelememiştik. Bugün laleleri gördük ve fotoğraflarını çektik. Çok güzellerdi. Muş Ovası adeta kırmızıya bürünmüş. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum," şeklinde konuştu.

Muş'ta öğretmenlik yapan Şerife Sayan da, hafta sonu tatilinde laleleri görmek için bölgeyi ziyaret ettiklerini anlatarak, "Çok güzel bir manzarayla karşılaştık. Laleler insanlar üzerinde mutluluk etkisi yaratıyor. İnsanlar buraya ilgi gösteriyor. Bu çiçekler, Muş'un doğal güzelliğini etkileyici bir şekilde yansıtıyor. Kısa ömürlü ama görüntüsüyle herkesi etkiliyor," ifadelerini kullandı.

Muş'ta ömrü ortalama 3 hafta olan ve Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından "Muş 1071" ismiyle tescillenen laleler, Muş Ovası'nda açmaya başladı. Merkeze 17 kilometre uzaklıkta bulunan Laleli köyündeki ovaya gelen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, doğal olarak yeşeren laleleri cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştı.

Muş'ta ömrü ortalama 3 hafta olan ve Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından "Muş 1071" ismiyle tescillenen laleler, Muş Ovası'nda açmaya başladı. Merkeze 17 kilometre uzaklıkta bulunan Laleli köyündeki ovaya gelen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, doğal olarak yeşeren laleleri cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştı.