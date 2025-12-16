DOLAR
Muş’ta 1 milyon 820 bin TL’lik sahte ürün operasyonu: 2 gözaltı

Muş’ta jandarma operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 820 bin TL olan sahte temizlik ürünleri ve taklit kıyafet ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 17:54
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 820 bin TL olan çok sayıda sahte ve taklit ürün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun yürütülmesi

Muş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, Merkez ilçede M.M. isimli şahsın kiraladığı depoda sahte ve taklit temizlik ürünleri bulundurduğu ve satışını yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şüpheli şahıslar 10 gün süreyle takibe alındı. Takip sonucunda, depodan deterjan yüklü bir kamyonun çıkış yaptığı tespit edildi.

Durum tespiti ve ele geçirilenler

Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda, V.V. idaresindeki kamyon durduruldu. Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile müşterek olarak icra edilen operasyonda, M.M. ve A.İ. isimli şahıslara ait olduğu tespit edilen ürünlere el konuldu.

Operasyonda ele geçirilen ürünler arasında; 9 bin 490 kilogram sahte deterjan, 5 bin 396 adet sahte şampuan, bin 800 adet sahte bulaşık deterjanı, bin 170 adet sahte çamaşır yumuşatıcısı ile 221 adet taklit kazak bulunuyor. Toplam piyasa değeri, yaklaşık 1 milyon 820 bin TL olarak bildirildi.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak Muş Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla şüpheli şahıslar gözaltına alınarak tahkikat başlatıldı.

