Muş'ta 105 Dağcı Kış Eğitimini Tamamladı

Muş Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde, farklı illerden gelen 105 dağcı kış eğitimini başarıyla tamamladı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 14:31
Muş'ta 105 Dağcı Kış Eğitimini Tamamladı

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Muş'ta gerçekleştirilen 'Kış Dağcılık Eğitimi', 17 Şubat'ta başladı ve toplamda 105 dağcının katılımıyla başarıyla tamamlandı. Eğitime katılan dağcılar, ilk aşamada çadır kurarak teorik derslere katıldığı ardından Güzeltepe Kayak Merkezi'nde uygulamalı eğitim aldı.

Uygulamalı eğitim sürecinde, katılımcılar uzman eğitmenlerden kar ve buzda güvenli yürüme, karda hayatta kalma, çığ ve yön bulma teknikleri ile iglo yapma becerilerini öğrendi. Eğitim boyunca zorlu hava koşullarına uyum sağlamak için çadırlarda kalan dağcılar, çeşitli senaryolar üzerinden pratikler yapma imkanı buldular.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, üniversite yerleşkesinde kurulan kampı ziyaret ederek, bu yıl dördüncü kez Türkiye Dağcılık Federasyonu işbirliğiyle kış eğitimine ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Alican, eğitimin çok verimli geçtiğini ve mevsimsel koşulların da dağcıları memnun ettiğini ifade etti. Ayrıca, eğitimin öğrencilerin bilinçlenmesine ve afetler ile çığlarla mücadele konularında önemli bir katkı sağladığını vurguladı.

TDF antrenörü ve Muş eğitiminin teknik direktörü Mehmet Hakkı Oğur, teorik bilgilere yoğun olarak eğilim gösterdiklerini ve sahada uygulamalı eğitimler düzenlediklerini kaydetti. Katılımcıların bir üst aşamaya geçme hakkını kazanacakları belirtilirken, eğitimlerde alınan bilgilerin hayatta kalma durumları için oldukça kritik olduğuna değindi.

Kursa katılan İstanbul’dan gelen Gülcan Uysal, iglo yapmanın zorlayıcı olduğunu ancak bu deneyimin kendisi için çok faydalı olduğunu dile getirerek eğitimin kalitesinden memnun kaldığını sözlerine ekledi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Muş'ta düzenlenen "Kış Dağcılık Eğitimi"...

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Muş'ta düzenlenen "Kış Dağcılık Eğitimi" tamamlandı. Farklı illerden Muş'a gelen 105 dağcı, 17 Şubat'ta başlayan eğitimin ilk aşamasında çadır kurarak teorik derslere katıldı. Daha sonra Güzeltepe Kayak Merkezi bölgesinde sahaya çıkan dağcılar, uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı eğitime tabi tutuldu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Muş'ta düzenlenen "Kış Dağcılık Eğitimi"...

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Muş'ta düzenlenen "Kış Dağcılık Eğitimi" tamamlandı. Farklı illerden Muş'a gelen 105 dağcı, 17 Şubat'ta başlayan eğitimin ilk aşamasında çadır kurarak teorik derslere katıldı. Daha sonra Güzeltepe Kayak Merkezi bölgesinde sahaya çıkan dağcılar, uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı eğitime tabi tutuldu.

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