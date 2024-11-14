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Muş'ta 11 Bin Fidan Toprakla Buluşturuldu

Muş'ta Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında 11 bin fidan toprakla buluşturuldu, yeşil bir gelecek için önemli adımlar atıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 13:54
Muş'ta 11 Bin Fidan Toprakla Buluşturuldu

Muş'ta 11 Bin Fidan Toprakla Buluşturuldu

Muş merkez ve ilçelerinde, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında toplamda 11 bin fidan toprakla buluşturuldu. Muş Valiliği ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" mottosuyla Mehmetçik Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirildi.

Vali Çakır: Yeşil Bir Gelecek İçin Çalışmalıyız

Törene katılan Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada Türkiye genelinde birçok bölge ile birlikte Muş'ta da fidanların toprakla buluşturulduğunu vurguladı. Havaların elverişsiz olması nedeniyle fidan dikim töreninin ertelediğini hatırlatan Çakır, "Temel amacımız, gençlerimizle ve yavrularımızla geleceğe daha yeşil, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve ağacı korumanın, sevmenin, yetiştirmenin önemini vurgulamaktır," dedi.

Çakır, ayrıca, "Programa katılan gençlerimiz çok anlamlı bir çalışmaya tanıklık ediyorlar. Daha yeşil bir Muş ve güzel bir doğa ortamının oluşmasına katkı sağlamak, bizlerin sorumluluğundadır," ifadelerini kullandı.

Ağaçlanma Faaliyetleri Artacak

Fidan üretim alanının devreye girmesiyle ağaçlandırma çalışmalarını daha da ileri götüreceklerini belirten Vali Çakır, "Vatandaşlarımızın taleplerini daha güçlü bir şekilde karşılayacağız. Torunlarımızla, çocuklarımızla buradan geçtiğimizde, 'Buranın yeşillenmesini biz yaptık.' diyebilmek önemli," açıklamasında bulundu.

Katılımcılar Fidan Dikti

Orman İşletme Müdürü Ufuk Çelik, kent genelinde fidanların toprakla buluşturulduğunu belirterek katılımcılara yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Programa, Muş Garnizon Komutanı Ali Osman Sağlam, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, vali yardımcıları, il emniyet müdürü, Muş Alparslan Üniversitesi rektörü ve diğer yetkililer katılarak fidan diktiler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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